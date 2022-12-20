россию обвинили в разжигании еще одного конфликта в Европе: подробности

Ситуация в Косово остается напряженной

Премьер-министр частично признанного Косово Альбин Курти обвинил российского диктатора владимира путина в разжигании очередного конфликта в Европе.

Как сообщает The Guardian, Курти объяснил, что это связано с военными поражениями в Украине. Он напомнил, что в северных муниципалитетах этнические сербы уже неделю как сооружают баррикады вопреки призывам США и ЕС.

Премьер подчеркнул, что и в Косово и на Западе опасаются, что этой ситуацией могут воспользоваться власти Сербии, а ситуация может обостриться в пользу путина.

"Теперь, когда россия получила серьезные поражения в Украине после своего вторжения и агрессии, она заинтересована в аутсорсинге разжигания войны на Балканах, где у них есть клиент, который находится в Белграде", — сказал он.

Курти добавил, что дал время силам НАТО (KFOR) время, чтобы убедить людей на баррикадах отступить и не идти на эскалацию конфликта.

Как сообщалось ранее, напряженность между Сербией и Косово вновь возникла летом 2022 года, после решения Приштины ввести штрафы за использование сербских автомобильных номеров. Тогда эскалации удалось избежать, но в декабре ситуация вновь начала обостряться.