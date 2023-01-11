Російська ракета впала на склад піротехніки у Харкові: у місті видно салюти (відео)

Дані про постраждалих та руйнування уточнюються

Російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Харкову, куди напередодні приїжджала глава МЗС Німеччини та влучили в склад піротехніки, через що в місті деякий час спостерігали вибухи салютів.

Інформацію про прильоти підтвердив міський голова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі. За його словами, по місту зафіксували щонайменше два вибухи, які пролунали на території Київського району.

Один із вибухів стався на складі для піротехніки. Інформації про постраждалих поки що не надходило, а про руйнування буде повідомлено пізніше.

Під час другого прильоту згідно з попередньою інформацією обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Після підтвердження ракетного удару по складу піротехніки, у мережі почали з’являтися відео з місця події.

За інформацією міської ОВА, на місці події вже працюють рятувальники.

Як повідомлялося раніше, напередодні окупанти обстріляли Очаків у Миколаївській області, потрапивши до будівлі лікарні та пошкодивши ще близько 40 житлових будинків та інших будівель. Внаслідок удару щонайменше 10 людей отримали поранення.