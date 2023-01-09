Росіяни обстріляли три області: зруйновано лікарню, є загиблі та багато поранених (фото)

Окупанти відкривали вогонь з артилерії, РСЗВ та випустили ракети С-300

Ворог 9 січня обстріляв із РСЗВ місто Очаків у Миколаївській області. Станом на 18:00 відомо про 10 поранених.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Близько 14:44 у місті прогримів потужний вибух – окупанти влучили по будівлі місцевої лікарні, де вибило вікна та двері. Також під час обстрілу постраждали близько 40 будівель, серед яких багатоповерхові та приватні житлові будинки, транспортні засоби городян, підприємства та установи.

Вибухова хвиля була настільки потужною, що її відчули жителі обласного центру, розташованого приблизно за годину їзди від Очакова. У будинках тремтіли шафи, відчинялися двері, а також попадали телевізори та інші предмети побуту.

Миколаївська обласна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом обстрілу міста. За даними голови Миколаївської облради Ганни Замазєєвої, відомо про 10 поранених, серед яких 2-річна дитина. А голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що кілька людей екстрено привезли до Миколаєва для лікування.

"Надійшло 8 поранених, з них 3 перевезені для лікування до Миколаєва. Поранені продовжують надходити, зафіксовано 5 викликів по "103" в Очакові", — написав він.

Раніше вранці 9 січня окупанти обстріляли ракетами ринок у селі Шевченкове Куп’янського району Харківської області. Як розповів голова місцевої ОВА Олег Синєгубов, постраждали 8 осіб, серед яких 13-річна дівчинка. Пізніше стало відомо про загибель 60-річної та 50-річної постраждалих, ще шість поранених перебувають під наглядом лікарів.

Донецька область також зазнала удару росіян. З артилерії вони обстріляли селище Курахівка, повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко. За його словами, двох людей поранено, пошкоджено житлові будинки.

"Окупанти завдали масованого артилерійського удару по населеному пункту. Пошкоджено приватні житлові будинки та господарські будівлі. Загорівся приватний автомобіль. Двоє цивільних осіб отримали поранення, їм надається медична допомога", — написав він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Соледарі тривають бої. Окупанти перекинули сили "вагнерівців" з інших напрямків та штурмують місто.