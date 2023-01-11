Пакистан допоможе Україні зі зброєю: стало відомо про відправку великої партії снарядів

Україна отримає велику кількість снарядів від Пакистану

Пакистан має намір приєднатися до клубу країн, які постачають зброю Україні для боротьби з російською агресією.

Як повідомляє The Economic Times з посиланням на власні джерела в Ісламабаді, йдеться про відправку у другій половині січня 159 контейнерів зі снарядами для артилерії.

Зазначається, що місцева судноплавна компанія Project Shipping направить судно з порту Карачі до польського Гданська. Згідно з інформацією видання, йдеться про метальні заряди M4A2, капсулі M82 і підривники PDM для 155-мм артилерії.

Натомість країна може отримати допомогу в обслуговуванні вертольотів Мі-17 та танків Т-80УД.

Видання також нагадує, що Пакистан та Україна мають давню збройову співпрацю, яка триває з 1991 року. До 2020 року вони уклали контракти на 1,6 мільярда доларів.

Серед них був і контракт на постачання 320 згаданих танків Т-80УД, разом із запчастинами, боєприпасами та іншими необхідними для обслуговування речами.

Крім того, Пакистан уже допомагав організовувати повітряний міст для перекидання зброї Британією до України у серпні 2022 року.

Варто зазначити, що в Україні вже було помічено 122-мм та 155-мм артилерійські снаряди з пакистанським маркуванням, оскільки країна використовує зброю як радянського, так і західного виробництва.