Вперше з початку війни: західні ЗМІ заговорили про передачу Україні британських танків

У Міноборони Великої Британії поки що не підтверджують, але й не спростовують цієї інформації

Минулого тижня Великобританія натякнула, що може передати Україні танки. Найімовірніше, йдеться про танки Challenger 2, які стоять на озброєнні британської армії з 1994 року.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на власні джерела. Цікаво, що британські танки можуть вирушити в Україну вперше з початку повномасштабної війни.

Вже кілька тижнів у Великій Британії точаться дискусії з приводу передачі Україні кількох бойових танків Challenger 2 британської армії. Попередньо, йдеться про 10 танків. Цей крок означав би посилення підтримки України із Заходу і цей приклад могли б наслідувати інші країни НАТО, зокрема Німеччина.

Ці танки власними силами істотно не змінять хід війни. Але подолання цього бар’єру допоможе західним країнам передавати Україні нове озброєння без побоювань, що росія може розцінити це як ескалацію конфлікту.

Остаточного рішення поки що не ухвалено, але якщо уряд Ріші Сунака погодить передачу танків Україні, то Великобританія стане першою країною, яка відреагує на прохання української влади оснастити Сили оборони потужним західним озброєнням. У Міноборони країни не підтверджують, але й не спростовують цієї інформації.

"На сьогоднішній день ми надали Україні понад 200 одиниць бронетехніки, у тому числі машини Stormer, озброєні ракетами Starstreak. Ми також надали десятки тисяч одиниць індивідуального захисту, включаючи шоломи та бронежилети, засоби пересування та матеріально-технічного забезпечення, протитанкову зброю, ракети та системи ППО, зимове та медичне обладнання", — заявив речник Міністерства оборони Великобританії.

Відомо, що у 2022 році Великобританія передала Польщі 14 танків Challenger 2, щоб Варшава змогла передати Києву радянські танки Т-72 зі свого арсеналу. Танк оснащений 120-мм нарізною гарматою та 7,62-мм ланцюговою гарматою, його вага 62,5 тонни.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Німеччина передасть Україні ЗРК Patriot та БТР Marder. В уряді офіційно підтвердили цю інформацію.