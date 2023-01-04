Снарядний голод триває: в Україні помітили нові боєприпаси з Пакистану

Українські військові використовують все доступне озброєння та боєприпаси, щоб тримати оборону

Попри початок випуску власних снарядів, Україна продовжує відчувати потребу у боєприпасах. Серед використовуваних на лінії фронтів помітили не тільки нові снаряди стандарту НАТО, а й пакистанські.

Деталі повідомляє Ukraine Weapons Tracker. За їхніми даними, Сили оборони України використовують кілька видів боєприпасів з Пакистану. Зокрема, йдеться про метальні заряди M4A2. Їх могли поставити з боєприпасами калібру 155 мм M107. Ще влітку стало відомо про використання для гаубиць снарядів 122 мм.

Характеристика снарядів із Пакистану

Боєприпас калібру 155 мм призначений для ураження стаціонарних цілей, місць скупчення піхоти, польових укриттів, легкоброньованих цілей, систем озброєння, бойової та транспортної техніки тощо. За даними виробника аналогічних снарядів, дальність пострілу — 18,1 км.

Характеристика снарядів 155мм

Дальність снарядів 155 мм

Україна отримувала снаряди з Пакистану не безпосередньо, повідомлялося раніше. Ймовірною третьою країною, через чиї руки пройшли ці снаряди, називали Велику Британію, але офіційно це не було підтверджено.

Через снарядний голод в Україні країни-партнери вже запланували підвищення виробництва снарядів — на весну 2023 року їх мають виробляти 20 тисяч (ймовірно, на місяць. — Ред.). У Європі також кілька виробників заявили про нарощування виробництва, зокрема холдинг Czechoslovak Group збільшить кількість вироблених боєприпасів 155-мм удвічі — до 100 тисяч на рік.

"Телеграф" повідомляв, що ворог також змушений економити снаряди через їхню нестачу. За оцінками глави ГУР МО України Кирила Буданова, кількість боєприпасів для обстрілів вже скоротилася, але помітніше це стане до весни 2023 року.