Україна вже виробляє власні снаряди 152 мм: полковник оцінив їхню значимість для фронту

Сергій Грабський розказав "Телеграфу", чому з рф неможливо досягти паритету в артилерії

Міністерство оборони України показало перші снаряди калібру 152 міліметрів вітчизняного зразка, які виробив "Укроборонпром". За даними Міноборони, вже за кілька днів запали надійдуть на озброєння Сил оборони.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що "Укроборонпром" налагодив виробництво снарядів різного калібру та вирішується питання нарощування обсягів. При цьому, як відомо, партнери України допомагають українським військовим постачанням калібру 155 мм.

"Телеграф" поцікавився у військового експерта, полковника запасу ЗСУ Сергія Грабського, наскільки виробництво снарядів українського зразка суттєво може вплинути на забезпечення українських підрозділів та чи вплине це суттєво на хід війни проти росії.

— Як можна оцінити новину про запуск "Укроборонпромом" виробництва снарядів 152 мм?

— Виробництво боєприпасів потрібна річ, тому що більша частина нашого артилерійського парку — це все ж таки системи радянського зразка, які використовують ці снаряди. Тому це безумовно покращить ситуацію із забезпеченням. І не тільки з точки зору обсягів виробництва цих снарядів, а й навіть з точки зору логістики. Зокрема, якщо ми говоримо про постачання цього боєприпасу з інших країн, треба усвідомлювати, що це пов'язано з логістичною складовою. Тому в любих об'ємах, якщо ми можемо скоротити витрати на доставку, транспортування, заощадити час, то це в будь-якому випадку покращить ситуацію.

— Наскільки небезпечне таке виробництво на території України з урахуванням постійних ракетних атак росії та інших безпекових ризиків (усіляких навідників ракет, російських шпигунів, "кротів" тощо)?

— Це вже задача оперативної безпеки запобігати розповсюдженню інформації. Плюс є таке поняття, як внутрішня безпека. Тобто вжиття заходів, які мінімізують можливість завдання удару по таким підприємствам. Аж до того, щоб під землею їх розташовувати.

— Наскільки існує ризик дефіциту снарядів калібру 155 мм для ЗСУ з огляду на інформацію в деяких ЗМІ, що США нібито підійшли до межі вичерпання свого високотехнологічного озброєння?

— Ми не відчуваємо гострого дефіциту снарядів 155 мм. Це маячня, нам їх поставили близько мільйона штук! Про який дефіцит може йти мова?

— Якщо загалом аналізувати ситуацію з артилерією, то як виробництво снарядів 152 мм для ЗСУ та інших боєприпасів може вплинути на подальший хід війни?

— Дивіться, сама по собі артилерія не вирішує все на війні. Вона розв'язує багато проблем і забезпечує виконання завдань. Я скажу більше — вона є критично важливою. Але треба розуміти, що артилерія не єдина, хто вирішує військові задачі. Якщо ми говоримо про те, що йдеться про забезпечення виконання бойових завдань, артилерія є одним з факторів їх реалізації. І значущий фактор. Тому нарощування нашого потенціалу може вирішити цю проблему (виконання завдань, — Авт.), але в комплексі. Тільки таким способом.

— Коли Україна досягне паритету з росією в артилерії?

— Ніколи. Такі ідеї — маячня. Фізично безглуздо виробляти таку ж кількість артилерійських стволів, яку вони мають. Це ідіотизм вищого пілотажу (через неможливість досягти рівня російського арсеналу, — Авт.).

Довідково: За даними порталу The Military Balance, на початок 2022 року російська армія на своєму озброєнні офіційно мала близько 6 тисяч артилерійських установок (включаючи РСЗВ). Проте рф ще має величезні запаси артилерійських установок на складах — більше 22 тисяч.

За даними Генерального штабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Сили оборони знищили 1901 артсистему (395 РСЗВ).