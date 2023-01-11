Что происходит в Соледаре: в ВСУ прокомментировали "победное" видео пригожина

Несмотря на огромное желание России думать, что она удерживает город Соледар (Донецкая область) под своим контролем, эти заявления не соответствуют действительности.

Об этом в среду, 11 января, в комментарии для издания "Суспильне" сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

"Россияне говорят, что Соледар под их контролем – это неправда. Детали, в возведении Генштаба, ждите", — пояснил он.

Стоит напомнить, что в ночь на 11 января пресс-центр владельца ППК "Вагнер" евгения пригожина обнародовал у себя на странице фотографию якобы из соляной шахты, якобы расположенной в Соледаре, а также добавил информацию о том, что вся территория города будто бы была захвачена и взята под контроль ее бойцами.

Что касается украинской стороны, то она эту информацию опровергает.

Дополняется…