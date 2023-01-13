У МЗС росії назвали "умови" вступу Білорусі у війну

Вступ Білорусі у війну нібито залежатиме від дій Києва та ЗСУ

У росії не виключають вступу Білорусі у війну проти України. Для цього є дві умови та обидві пов’язані з нібито загрозою з боку дій ЗСУ.

Про це розповів директор другого департаменту країн СНД МЗС росії Олексій Поліщук в інтерв’ю одному із російських ЗМІ. За його словами, обидві країни стежать за тим, щоб "київський режим" не застосував проти них силу.

Так, Поліщук зазначив, що Білорусь може вступити у війну лише у двох випадках. Перший — якщо ЗСУ застосує проти Республіки військову силу, і другий — якщо українська армія вторгнеться на територію росії чи Білорусі.

У мережі знову почали активно обговорювати тему ймовірного вторгнення Білорусі до України. Причиною стали спільні військові навчання росії та Білорусі, які розпочнуться 16 січня.

Українське командування поки що не бачить приводів для занепокоєння та передумов до реального вторгнення. Але влада Києва все ж таки звела навколо столиці оборонні споруди, розповів генерал-лейтенант Павлюк. З боку Білорусі облаштовані мінні поля та інші укріплення.

У США також поки що не фіксують ознак підготовки до нападу на Україну з території Білорусі. Про це заявив 12 січня на брифінгу для журналістів речник Пентагону бригадний генерал ВВС Патрік Райдер.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що пуск російських ракет із Білорусі несе велику загрозу, але росіяни цим не користуються. Повітряні війська окупантів критично зношені і можуть не витримати дорогу до Білорусі та назад.