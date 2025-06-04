Не фарбуйте ванну, поки не будете знати це

Якщо не знати, як це робити, то реставрація може піти не за планом

Стару ванну можна оновити, пофарбувавши її спеціальною емаллю. Але для цього процесу знадобиться не лише цей універсальний матеріал

Перед тим, як фарбувати ванну, треба мати базовий набір засобів, трохи вільного часу та слідувати простій, покроковій інструкції. Її написали в "NEW TON".

Необхідні матеріали для оновлення ванни:

знежирювач або антисилікон;

спеціальна емаль для керамічних та емальованих поверхонь;

наждачний папір дрібної зернистості;

малярна стрічка або захисна плівка;

захисні рукавички та респіратор.

Покрокова інструкція фарбування ванни:

Підготовка поверхні

Перед фарбуванням важливо повністю очистити ванну. Для цього її ретельно миють з мийним засобом, після висушують, а пізніше знежирюють.

Знежирення та обробка

Після висихання, наждачним папером обробляють місця з іржею чи сколами. Потім поверхню протирають м’якою ганчіркою та знежирюють антисиліконом — це забезпечить надійне зчеплення фарби з емаллю.

Нанесення емалі

Фарбування проводиться емаллю з балончика. Збалансовано струшують балон, після чого наносять тонкий шар з відстані 25–30 см. Після кожного шару варто робити паузу 10–15 хвилин. Усього потрібно нанести три шари, особливо ретельно покриваючи пошкоджені ділянки.

Сушка

Після нанесення останнього шару емалі, ванну залишають сушитися на 48 годин. За цей час покриття повністю висихає й ванною можна користуватись.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що цей лайфхак допоможе відбілити ванну за лічені хвилини.