Не красьте ванну, пока не будете знать это

Если не знать, как это делать, то реставрация может пойти не по плану

Старую ванну можно обновить, покрасив ее специальной эмалью. Но для этого процесса понадобится не только этот универсальный материал

Перед тем, как красить ванну, надо иметь базовый набор средств, немного свободного времени и следовать простой, пошаговой инструкции. Ее написали в "NEW TON".

Необходимые материалы для обновления ванны:

обезжириватель или антисиликон;

специальная эмаль для керамических и эмалированных поверхностей;

наждачная бумага мелкой зернистости;

малярная лента или защитная пленка;

защитные перчатки и респиратор.

Пошаговая инструкция покраски ванны:

Подготовка поверхности

Перед покраской важно полностью очистить ванну. Для этого ее тщательно моют с моющим средством, после высушивают, а позже обезжиривают.

Обезжиривание и обработка

После высыхания, наждачной бумагой обрабатывают места со ржавчиной или сколами. Затем поверхность протирают мягкой тряпкой и обезжиривают антисиликоном — это обеспечит надежное сцепление краски с эмалью.

Нанесение эмали на поверхность

Покраска производится эмалью из баллончика. Сбалансировано встряхивают баллон, после чего наносят тонкий слой с расстояния 25-30 см. После каждого слоя стоит делать паузу 10-15 минут. Всего нужно нанести три слоя, особенно тщательно покрывая поврежденные участки.

Сушка

После нанесения последнего слоя эмали, ванну оставляют сушиться на 48 часов. За это время покрытие полностью высыхает и ванной можно пользоваться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что этот лайфхак поможет отбелить ванную за считанные минуты.