Військові готові: Білорусь зробила нову тривожну заяву

У РБ заявляють, що регіональне угруповання військ нібито має виключно оборонну мету.

Після тривалого перекидання військ росії в Білорусь до Міноборони республіки повідомили, що спільне угруповання Мінська і Москви готове до захисту Союзної держави.

Як передає місцеве видання "БелТА", 6 січня заступник міністра оборони Білорусі Андрій Жук на полігоні Обуз-Лесновський під Барановичами доповів диктатору олександру лукашенку про злагодження регіонального угруповання військ.

"На сьогодні можна констатувати, що регіональне угруповання військ до захисту Союзної держави готове", — передає видання слова Жука.

лукашенко, у свою чергу, заявив, що досвід, отриманий під час злагодження військових частин і з’єднань, має велике значення для Білорусі: "Це важливо не тільки для мене — для Білорусі важливий цей досвід".

Диктатор поспілкувався з рядовим та командним складом частин та з’єднань російської частини регіонального угруповання військ.

Держсекретар Радбезу Білорусії Вольфович заявив, що регіональне угруповання військ нібито має виключно оборонні цілі та призначене для захисту насамперед західних кордонів Союзної держави.

"Рішення про розгортання регіонального угруповання військ на території Білорусі було прийнято ще минулого року президентами Республіки Білорусь і російської федерації. Угруповання успішно розгорнулося, організовано проведення спільних занять із бойової підготовки. Регіональне угруповання військ — один із елементів стратегічного стримування", — заявив Вольфович.

На його думку, цей елемент має "остудити гарячі голови на Заході в частині якоїсь агресивної політики щодо Союзної держави".

Що таке Регіональне угруповання військ

З початку 1990-х років Білорусь та росія розвивали двосторонню співпрацю у військовій сфері, в рамках якої у 2000 році почали функціонувати компоненти контингенту. Проте початок розгортання спільного російсько-білоруського угруповання стався лише 2022 року. Це, за словами лукашенка, пов’язане з "загостренням на західних кордонах Союзної держави".

"Якщо рівень загрози досягає нинішнього рівня, як зараз, ми починаємо задіяти угруповання Союзної держави", — заявив восени білоруський диктатор.

Чисельність угруповання, за даними відкритих джерел, станом на кінець жовтня 2022 року становила 79 тисяч солдатів (70 республіки Білорусь і 9 рф). Головною функцією РУВ було заявлено "прикриття кордонів" Союзної держави.

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