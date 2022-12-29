"Білорусь готується до війни": український посол розповів, скільки існуватиме загроза

Доки росіяни проводять навчання в Білорусі, українські території під загрозою повторного вторгнення

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко неодноразово заявляв, що підтримує володимира путіна й участь Республіки у війні в Україні вже давно визначено. Риторика диктатора говорить про те, що Білорусь і справді готується до війни, але нападати ні на кого нібито не збирається.

Посол України у Білорусі Ігор Кизим в інтерв’ю "Європейській правді" пояснив дії білоруського президента.

За його словами, країна і справді готується до війни, що неодноразово заявляв і сам Олександр Лукашенко. Питання лише в тому, до якої саме війни готується Білорусь.

Офіційні чиновники Білорусі заявляють, що країна не має наміру ні на кого нападати, зокрема й на Україну. Але захищати свої кордони армія готова. Однак варто розуміти, що коли йдеться про повторну загрозу вторгнення в Україну з півночі, то маються на увазі не лише білоруські солдати, а й російські.

На Київ окупанти зайшли саме з території Білорусії, хоча це були війська росії.

"Тому наявність російських військ на території Білорусі — головний ризик. Я говорив це з самого початку: скільки там будуть присутні війська росії, стільки існуватиме загроза", — підкреслив Ігор Кизим.

За наявними даними, росія збільшує свою присутність на території Білорусі. За словами українського посла, відбувається повноцінне розгортання спільного угруповання військ. Згідно з документацією, до нього входять до 10 тисяч солдатів, приблизно сотня танків та близько 170 артилерійських систем.

"Але ми звикли до того, що за останні два роки воно знаходилося на постійній стадії підготовки, пересування та навчань. Навчань широкомасштабних чи малих, навчань командних штабів – цей процес і зараз триває постійно. Вони обмінюються досвідом, і вони це не приховують. Йде спільне навчання. Йде підготовка до злагодженості військ, підрозділів тощо. І тепер постає питання цілей цього процесу", — резюмував український посол.

Раніше ми розповідали про те, що внаслідок ракетного обстрілу України 29 грудня на території Білорусі впала ракета. Місцева влада заявила, що належить вона нібито Україні.