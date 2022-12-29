"Беларусь готовится к войне": украинский посол рассказал, сколько будет существовать угроза

Пока россияне проводят учения в Беларуси, украинские территории под угрозой повторного вторжения

Самопровозглашенный президент Беларуси Александ Лукашенко не раз заявлял, что поддерживает владимира путина и участие Республики в войне в Украине уже давно определено. Риторика диктатора говорит о том, что Беларусь и правда готовится к войне, но нападать ни на кого якобы не собирается.

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в интервью "Европейской правде" объяснил действия белорусского президента.

По его словам, страна и правда готовится к войне, что не раз заявлял и сам Александр Лукашенко. Вопрос лишь в том, к какой именно войне готовится Беларусь.

Официальные чиновники Беларуси заявляют, что страна не собирается ни на кого нападать, в том числе и на Украину. Но защищать свои границы армия готова. Однако стоит понимать, что когда речь идет о повторной угрозе вторжения в Украину с севера, то подразумеваются не только белорусские солдаты, но и российские.

На Киев оккупанты зашли именно с территории Белоруссии, хотя это были войска рф.

"Поэтому наличие российских войск на территории Беларуси – главный риск. Я говорил это с самого начала: сколько там будут присутствовать войска рф, столько будет существовать угроза", — подчеркнул Игорь Кизим.

По имеющимся данным, россия увеличивает свое присутствие на территории Беларуси. По словам украинского посла, происходит полноценное развертывание совместной группировки войск. Согласно документации, в него входят до 10 тысяч солдат, примерно сотня танков и около 170 артиллерийских систем.

"Но мы привыкли к тому, что за последние два года оно находилось на постоянной стадии подготовки, передвижения и учений. Учений широкомасштабных или малых, учений командных штабов – этот процесс и сейчас идет постоянно. Они обмениваются опытом, и они это не скрывают. Идет совместное обучение. Идет подготовка к слаженности войск, подразделений и т.д. И теперь возникает вопрос целей этого процесса", — резюмировал украинский посол.

Ранее мы рассказывали о том, что в результате ракетного обстрела Украины 29 декабря на территории Беларуси упала ракета. Местные власти заявили, что принадлежит она якобы Украине.