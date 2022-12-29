Угроза из Беларуси: Данилов ответил на вопрос, стоит ли жителям Киевщины уезжать

В случае возникновения угрозы власти дадут украинцам необходимую информацию

Секретарь Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов прокомментировал информацию о возможном повторном наступлении с севера Украины и высказал свое мнение по поводу того, стоит ли жителям столицы из-за этого эвакуироваться.

Во время интервью изданию Kyiv Post, секретарь СНБО заявил, что при возникновении реальной угрозы повторного наступления с территории Беларуси власти Украины предоставят гражданам необходимую информацию и отреагируют должным образом. А, по поводу того, стоит ли украинцам покидать свои дома уже сейчас, то тут каждый для себя принимает решение самостоятельно.

"Каждый человек самостоятельно для себя решает это. Человек имеет ум и самостоятельно принимает решения, обладая колоссальным объемом информации на сегодняшний день, которой достаточно. Вы открываете любые СМИ, слушаете телевидение, радиовещание. Чем мы отличаемся от россиян? У нас вся информация открыта и публична", — отметил Данилов.

В тоже время Данилов подчеркнул, что по состоянию на данный момент он не может брать на себя ответственность за подобные заявления.

"На сегодня я не могу брать на себя ответственность и говорить людям, что нужно эвакуироваться или не надо. Каждый человек решает самостоятельно", — еще раз добавил Данилов.

Напомним, что во время интервью Данилов сделал громкое заявление насчет возможного появления ВСУ на территории россии.

Также Данилов ранее сказал, что россия недостойна того, чтобы с ней вели переговоры, после всего того, что она сделала на территории нашей страны.