Бешеное давление со стороны Путина, или Почему Беларусь до сих пор не вступила в войну против Украины

Лукашенко умеет маневрировать и торговаться

Владимир Путин, похоже, спит и видит, как втянуть Беларусь, которая в феврале, напомним, стала плацдармом для российской атаки на Киев, в войну против Украины. Но белорусская армия до сих пор не воюет на стороне РФ. И, вероятнее всего, не будет. Ведь Лукашенко находится у власти уже 28 лет только потому, что безупречно умеет маневрировать и торговаться, обещать и не выполнять обещания. Изменит ли что-нибудь первый за более чем три с половиной года визит Путина в Минск?

Стремление "трепать нервы" украинским военным

"21 декабря появилась информация о том, что Беларусь ограничила доступ к трем районам Гомельской области, граничащим с Украиной, — пишет журналист из Беларуси Денис Стаджи в статье для сайта "Главком". — А именно – в пределах пограничной полосы Лоевского, Брагинского и Хойникского районов, граничащих с Киевской и Черниговской областями Украины, именно с территории этих районов началось наступление российских войск на Киев в феврале.

А неделей ранее по приказу Лукашенко началась т. н. " Внезапная проверка боеспособности ", в рамках которой белорусские военные совершали броски к границе с Украиной, разворачивались на полигонах, отрабатывали форсирование рек недалеко от границы с Польшей.

Причем подобные учения и маневры белорусская армия проводит очень часто. Добавим сюда российские истребители МиГ-31К, регулярно взлетающие с белорусских аэродромов. Они – носители ракет "Кинжал". Из-за них в Украине воздушную тревогу объявляют ежедневно.

Военные эксперты сходятся во мнении: все это похоже на стремление "трепать нервы" украинским военным, вынужденным реагировать на подобную активность у северных границ. И только до одного дело не доходит – до прямого нападения белорусских войск на территорию Украины. Хотя очевидно, что реальное вступление Беларуси в войну очень помогло бы Владимиру Путину".

Уже давно господствует мысль о том, что Александр Лукашенко полностью зависит от Москвы, что он просто вассал Владимира Путина, а белорусская экономика (социалистическая и плановая) вообще держится только за счет дешевых российских энергоносителей и свободного доступа на российский рынок.

Но при этом белорусская армия в войну не вступает, только "ходит с грозным видом" вдоль границы с Украиной. И чем сильнее давит Кремль, требуя вступления белорусов в войну, тем сильнее сопротивляется и сам Лукашенко, и его генералы. В чем здесь секрет?

Из-за пророссийской ориентации официального Минска торговаться в большинстве случаев приходится с Москвой. Результат всегда одинаков: Лукашенко получает от россиян все, что ему нужно, расплачивается обещаниями, мелкими уступками, голосованием в ООН и рассказами о том, что Беларусь – главный и единственный союзник России.

Вот и сейчас президент РФ прилетел в Минск 19 декабря с официальным визитом вместе с Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым, планировал окончательно уговорить Лукашенко вторгнуться в Украину.

Однако результаты визита для Путина можно описать простой шуткой: "Ну хоть поел" (Лукашенко действительно свозил его к себе домой на ужин). Президент Беларуси хотел получать газ по внутрироссийским ценам (то есть почти втрое дешевле, чем сейчас), а президент России – чтобы белорусская армия полноценно вступила в войну.

Итог: для Беларуси зафиксировали нынешнюю (тоже очень выгодную) цену на российский газ на следующие три года, а россияне продолжат свободно тренироваться на белорусских полигонах с участием белорусских офицеров и инструкторов.

Большой полигон

Москва хотела бы активного участия Минска в войне, именно для этого Путин приезжал в Минск, говорит белорусский политолог Валерий Карбалевич. Но уговорить Лукашенко не удается по нескольким причинам.

"В Беларуси существует консенсус – и противники Лукашенко, и сторонники его, и госаппарат не хотели бы участия в этой войне, для них это чужая война, и в этом принципиальное отличие белорусского общества от российского", – объясняет Карбалевич.

Поэтому белорусский президент уклоняется от начала военных действий, ограничившись тем, что предоставляет российской армии свои полигоны и аэродромы. Даже если армию республики таки привлекут к российской "спецоперации", то только в тыловом довольствии, белорусов вряд ли бросят на передовую.

Какие же аргументы приводит Лукашенко, чтобы "увернуться от войны"? Первый и самый главный звучит примерно так: "Беларусь граничит с тремя странами НАТО, и вы же видите, поляки готовятся к нападению, на их картах польская территория – почти до самого Минска, в Польше большой контингент США, и Литва тоже готовится к войне. Если белорусская армия уйдет в Украину, НАТО нападет с запада, и остановить их будет некому, они уже через день под Смоленском будут! Так что нельзя белорусскую армию отвлекать на Украину!"

Ну а второй аргумент примерно таков: "Мы бы и рады принять участие в усмирении бандеровцев, но товарищи в Пекине очень просили этого не делать". "Китайский" аргумент, в отличие от "НАТОвского", появился недавно.

Итак, пока Белоруссия остается просто плацдармом для российских войск, а также большой тренировочной базой. Это не только вывод автора, но и мнение экспертов Института изучения войны (ISW). Они пишут: тренировочные мощности России, вероятно, снизились с 24 февраля, отчасти потому, что Кремль развернул учебные базы для подготовки подразделений по боевым действиям в Украине.

Поэтому Россия использует белорусских тренеров для подготовки мобилизованных сил и, возможно, контрактных солдат и призывников, что указывает на ограничение пропускной способности военной учебы.

Материал подготовлен Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности