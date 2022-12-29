"Пропаганда делает свое дело": украинский посол сделал тревожное заявление о Беларуси

Общий тренд настроений белорусов не в нашу пользу

На фоне информации о том, что Беларусь может готовится к новой фазе войны журналисты решили узнать у посла Украины в республике Игоря Кизима о настроениях рядовых беларусов.

Согласно заявлению Кизима, которое он высказал в интервью изданию Украинская правда, в настоящее время в Беларуси развернута мощная антиукраинская пропаганда, которая, к сожалению, постепенно влияет на умы граждан и меняет их настроения по поводу войны.

"Пропаганда постепенно делает свое дело. Очевидно, что настроения в обществе меняются, хотя и не только за счет пропаганды. Но действительно пропаганда просто безумная – там все пророссийское, все антиукраинское, никакого альтернативного источника информации нет и не может быть", — говорит Кизим.

По его наблюдениям в последнее время в стране стало действительно меньше граждан с выраженными проукраинскими и антивоенными настроениями. Вместо этого растут обвинения в адрес нашей страны, дескать Украина не идет на переговоры.

"Я наблюдаю определенное изменение настроений. Если белорусы раньше были больше антивоенные и несколько проукраинские, то сейчас больше появляется следующее: "Мы хотим поскорее мира", и обвиняют в том, что вроде бы Украина не идет на переговоры", — заявил посол.

В тоже время, по словам Кизима, сказать, что в белорусском обществе произошел перелом в пользу россии сейчас нельзя.

"Но хотя общий тренд не в нашу пользу – говорить, что произошел перелом в обществе в пользу поддержки россии, пока нельзя", — считает Кизим.

Напомним, ранее мы писали о том, что экс-спикер Генштаба ВСУ полковник Влад Волошин рассказал, чего ждать со стороны Беларуси.

Также мы сообщали о том, что в Беларуси вблизи украинской границы упала ракета.