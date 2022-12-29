"Пропаганда робить свою справу": український посол зробив тривожну заяву про Білорусь

Загальний тренд настроїв білорусів не на нашу користь

На тлі інформації про те, що Білорусь може готуватися до нової фази війни, журналісти вирішили дізнатися у посла України в республіці Ігоря Кизима про настрої пересічних білорусів.

Згідно з заявою Кізіма, яку він висловив в інтерв’ю виданню "Українська правда", наразі в Білорусі розгорнуто потужну антиукраїнську пропаганду, яка, на жаль, поступово впливає на уми громадян і змінює їх настрої з приводу війни.

"Пропаганда поступово робить свою справу. Очевидно, що настрої в суспільстві змінюються, хоч і не тільки за рахунок пропаганди. Але справді пропаганда просто божевільна — там все проросійське, все антиукраїнське, ніякого альтернативного джерела інформації немає і не може бути", — каже Кизим. .

За його спостереженнями останнім часом у країні стало справді менше громадян із вираженими проукраїнськими та антивоєнними настроями. Натомість зростають звинувачення на адресу нашої країни, мовляв, Україна не йде на переговори.

"Я спостерігаю певну зміну настроїв. Якщо білоруси раніше були більш антивоєнними і дещо проукраїнськими, то зараз більше з’являється таке: "Ми хочемо якнайшвидше миру", і звинувачують у тому, що начебто Україна не йде на переговори", — заявив посол.

Водночас, за словами Кизима, сказати, що у білоруському суспільстві стався перелом на користь росії зараз не можна.

"Але хоча загальний тренд не на нашу користь — говорити, що стався перелом у суспільстві на користь підтримки росії, поки не можна", — вважає Кизим.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що екс-спікер Генштабу ЗСУ полковник Влад Волошин розповів, на що чекати з боку Білорусі.

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