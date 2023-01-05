У лукашенка виступили з новими звинуваченнями на адресу України - заявляють про "провокації"

Бійцям лукашенківської армії не подобається, що більшість військовослужбовців на території України не носять розпізнавальні знаки на формі

Білоруси не втомлюються шукати приводи для ймовірного вступу у війну з Україною. Після звинувачень з приводу падіння ракети на території РБ місцеві прикордонники знову заявили про влаштування "провокацій" з боку українців. Цього разу вони прям дуже "страшні" — демонстрація зброї (яку чергові просто тримають в руках) і "погрожуючі" жести.

Більш детально йдеться у свіжому зведенні Прикордонного комітету республіки Білорусь. Рядові та офіцери підкреслюють, що спостереження за лінією кордону проводиться цілодобово, особливу увагу приділяють повітряному простору та місцевості поруч із КПП.

До провокацій включили такі дії українців, як демонстрація зброї — при чому на відео чітко видно, що бійці просто несуть службу, маючи при собі табельні одиниці озброєння, а також певне "погрожуюче" жестикулювання. Найбільш дотепним є те, що одним із таких жестів білоруси назвали просте вітання долонею від військовослужбовця — мовляв, ви мене бачите, і я теж вас бачу.

Також в прикордонній службі РБ дуже незадоволені, що люди в однострої на території України майже не носять розпізнавальних знаків. Водночас самі ж білоруси говорять, що розуміють — імовірніше за все, це представники тероборони.

Окремим видом скарг стало те, що до білоруської території долунають звуки використання стрілецької зброї або гуркіт важкої техніки.

Нагадаємо, що Білорусь цілком серйозно може готуватися до вступу у війну проти України на боці російської армії. Такий сценарій не виключає й посол України в РБ Ігор Кизим.