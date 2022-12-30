Можлива провокація: у Міноборони Білорусі зробили нову заяву про падіння ракети

У Білорусі назвали кілька версій інциденту

У Міністерстві оборони РБ назвали падіння ракети на території Іванівського району Брестської області під час масованого обстрілу України з боку рф, можливою провокацією з боку Києва. Таку заяву зробив начальник управління зенітних ракетних військ полковник Кирило Казанцев.

За його словами, зараз нібито розглядається кілька версій інциденту, який стався 29 грудня. Однією з них вважають провокацію, другою — ненавмисний пуск ракети. Відповідне відео із заявою Казанцева було опубліковано у Telegram-каналі Міністерства оборони Білорусі.

"Як повідомлялося раніше військовим відомством, в Іванівському районі була вражена засобами протиповітряної оборони ціль, яка прилетіла з українського боку. Бойові розрахунки відпрацювали штатно. Разом з тим щодо цього інциденту залишаються питання, і ми розглядаємо дві версії: ненавмисний пуск зенітної керованої ракетою через низьку навченість розрахунку чи несправність ракети, чи це навмисна провокація збройних сил України", – заявляє Казанцев.

Варто зазначити, що після інциденту в Білорусі поспішили звинуватити в тому, що сталося, Україну. Так, у Міноборони Білорусі одразу повідомили самопроголошеного президента Олександра лукашенка про те, що на білоруській території нібито впала українська ракета. Водночас сторона України висловила готовність провести об’єктивне розслідування інциденту з ракетою в Білорусі та запросити до участі авторитетних експертів з числа держав, не пов’язаних з підтримкою агресора.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час однієї з масованих атак України з боку росії, на території Польщі впала ракета. Внаслідок вибуху, що прогримів у польському селищі, загинули кілька людей.