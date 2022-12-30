Возможная провокация: в Минобороны Беларуси сделали новое заявление о падении ракеты

В Беларуси назвали несколько версий инцидента

В Министерстве обороны РБ назвали падение ракеты на территории Ивановского района Брестской области, во время массированного обстрела Украины со стороны рф, возможной провокацией со стороны Киева. Такое заявление сделал начальник управления зенитных ракетных войск полковник Кирилл Казанцев.

По его словам, сейчас якобы рассматривается несколько версий инцидента, который случился 29 декабря. Одной из них РБ считает провокацию, второй — непреднамеренный пуск ракеты. Соответствующее видео с заявлением Казанцева было опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны Беларуси.

"Как сообщалось ранее военным ведомством, в Ивановском районе была поражена средствами противовоздушной обороны цель, прилетевшая с украинской стороны. Боевые расчеты отработали штатно. Вместе с тем по данному инциденту остаются вопросы, и мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракетой ввиду низкой обученности расчета или неисправность ракеты, либо это преднамеренная провокация вооруженных сил Украины", – заявляет Казанцев.

Стоит отметить, что после инцидента в Беларуси поспешили обвинить в случившемся Украину. Так, в Минобороны Беларуси сразу уведомили самопровозглашенного президента александра лукашенко о том, что на белорусской территории якобы упала украинская ракета. В то же время сторона Украины выразила готовность провести объективное расследование инцидента с ракетой в Беларуси и пригласить к участию авторитетных экспертов из числа государств, не связанных с поддержкой агрессора.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время одной из массированных атак Украины со стороны рф, на территории Польши упала ракета. В результате прогремевшего в польском поселке взрыва погибли несколько человек.