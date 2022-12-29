Ракета в Беларуси: в сети опубликованы кадры с места падения (видео)

У Лукашенко мгновенно озвучили "национальность" ракеты

В четверг, 29 декабря 2022 года, в Беларуси заявили о падении ракеты неподалеку границы с Украиной. В сети появились кадры с места событий. Засняты обломки ракет в поле в Ивановском районе Брестской области, которая граничит с нашей Волынской.

Видео опубликовал ресурс Nexta в Twitter. Сообщается, что ролики обнародованы белорусскими государственными СМИ. В них показаны обломки ракеты, упавшей в четверг в районе села Горбаха Ивановского района.

Так, на месте падения ракеты работали правоохранители и сотрудники белорусского госкомитета судебных экспертиз. В результате этих осмотров у самопровозглашенного президента Беларуси лукашенко заявили, что, вероятно, речь идет об обломках ракеты С-300. Тем не менее, не заявлялось об участии в данной экспертизе представителей со стороны Украины.

Госиздание "БелТА" сообщает, что якобы белорусские силы ПВО сбили украинскую ракету. Более того, белорусские чиновники обвинили Украину в "сознательной провокации".

Тогда как в Министерстве обороны Украины выразили готовность провести объективное расследование инцидента с ракетой в Беларуси и пригласить к участию авторитетных экспертов из числа государств, не связанных с поддержкой агрессора.

"Украинской стороне известны отчаянные и упорные стремления кремля втянуть Беларусь в свою агрессивную войну против Украины. В этой связи украинская сторона не исключает и сознательной провокации со стороны государства-террориста россии, проложившей такой маршрут для своих крылатых ракет, чтобы спровоцировать их перехват в воздушном пространстве над территорией Беларуси", — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал "Телеграф", сразу же после новости о падении ракеты на территории Беларуси 29 декабря украинский посол был вызван в МИД Беларуси. Игорю Кизиму заявлен "решительный протест".