Падение ракеты в Беларуси: МИД лукашенко вызвал украинского посла
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Послу Украины заявили решительный протест
После падения ракеты неизвестного происхождения на территории Беларуси украинский посол был вызван в МИД Беларуси.
Как сообщает местное издание "БелТА", послу Украины Игорю Кизиму был заявлен "решительный протест". Там потребовали, чтобы украинская сторона провела тщательное расследование всех обстоятельств инцидента.
"Сегодня в МИД Беларуси был вызван посол Украины Игорь Кизим, которому был заявлен решительный протест. Мы потребовали, чтобы украинская сторона провела тщательное расследование всех обстоятельств пуска указанной ракеты, привлекла к ответственности виновных и приняла исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения в будущем подобных инцидентов. Которые могут привести к катастрофическим последствиям для всех", – передает издание заявление пресс-секретарь ведомства Анатолия Глаза.
Отметим, что в Беларуси уже поспешили заявить, что упавшая ракета якобы украинская С-300, и она, по словам Глаза, была сбита белорусскими ПВО.
"Сегодня силами ПВО Беларуси была сбита над территорией Беларуси украинская ракета комплекса С-300. Это очень серьезный инцидент", — говорят в МИД Беларуси.
Напомним, что инцидент с ракетой на территории Беларуси произошел во время очередной массовой российской атаки.
Также мы писали об аналогичном инциденте, который произошел в Польше в ноябре 2022 года.