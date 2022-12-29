Ракета в Білорусі: у мережі опубліковано кадри з місця падіння (відео)

У лукашенка миттєво озвучили "національність" ракети

У четвер, 29 грудня 2022 року, у Білорусі заявили про падіння ракети неподалік кордону з Україною. У мережі з’явилися кадри з місця подій. Знято уламки ракет у полі в Іванівському районі Брестської області, що межує з нашою Волинською.

Відео опублікував ресурс Nexta у Twitter. Повідомляється, що ролики оприлюднені білоруськими державними ЗМІ. У них показані уламки ракети, яка впала в четвер у районі села Горбаха Іванівського району.

Так, на місці падіння ракети працювали правоохоронці та співробітники білоруського держкомітету судових експертиз. Внаслідок цих оглядів у самопроголошеного президента Білорусі лукашенка заявили, що, ймовірно, йдеться про уламки ракети С-300. Проте не заявлялося про участь у цій експертизі представників з боку України.

Держвидання "БелТА" повідомляє, що нібито білоруські сили ППО збили українську ракету. Більше того, білоруські чиновники звинуватили Україну у "свідомій провокації".

Тоді як у Міністерстві оборони України висловили готовність провести об’єктивне розслідування інциденту з ракетою у Білорусі та запросити до участі авторитетних експертів із числа держав, не пов’язаних із підтримкою агресора.

"Українській стороні відомі відчайдушні та завзяті прагнення кремля втягнути Білорусь у свою агресивну війну проти України. У зв’язку з цим українська сторона не виключає і свідомої провокації з боку держави-терориста росії, яка проклала такий маршрут для своїх крилатих ракет, щоб спровокувати їх перехоплення у повітряному просторі над територією Білорусі", — йдеться у повідомленні відомства.

Як повідомляв "Телеграф", відразу після новини про падіння ракети на території Білорусі 29 грудня українського посла було викликано в МЗС Білорусі. Ігорю Кізіму заявлено "рішучий протест".