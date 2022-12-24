Прив'язати чи поглинути? Навіщо путін літав до лукашенка

Поки лукашенко робить усе можливе, аби уникнути залучення його армії до війни в Україні

Головна мета росії — прив'язати до себе Білорусь усіма можливими методами. Зокрема, через розміщення ядерної зброї або створення союзної армії, якою керуватиме рф. Однак є і ймовірність того, що російський президент володимир путін, який нещодавно відвідав свого поплічника олександра лукашенка у Мінську, хоче просто "з'їсти" Республіку.

Про це у своєму інтерв'ю "Телеграфу" розповів колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін, коментуючи цілі рф і її очільника — диктатора путіна щодо Білорусі.

"Думаю, мета росії – максимально прив'язати до себе Білорусь. У тому числі через розміщення ядерної зброї або створення союзної армії, де фактично головну скрипку гратиме росія. Але я впевнений, що там є й плани "з'їсти" Білорусь. Тобто поглинути прямою анексією. Як і в якій послідовності росіяни діятимуть (чи спочатку намагатимуться "нагнути" лукашенка до участі в бойових діях, а потім перезавантажити та приєднувати РБ, чи навпаки) — це питання відкрите і залежатиме, на яку політику вирішиться кремль", — пояснив він.

За словами політика, самопроголошений білоруський лідер намагатиметься попри все уникати таких прагнень росії, однак, чи вийде це у нього — цікаве питання.

Також Клімкін привів як приклад до ситуації, що склалася між рф і Білоруссю, країни Осі, які існували в минулому столітті (держав нацистського блоку — ред.).

Проводячи історичні паралелі, він також додав, що окремі персонажі у Сполучених Штатах Америки порівнювали приїзд президента України Володимира Зеленського із візитом до Вашингтона Уінстона Черчілля, який 22 грудня 1941 року побував у США і особисто зустрівся з тодішнім американським лідером Франкліном Рузвельтом.

"Якщо американці порівнюють приїзд президента України з візитом Черчілля, чому б нам не порівняти сьогоднішню Білорусь із тим, як ставилися в нацистській Німеччині до Італії", — зазначив Клімкін.

На думку ексміністра, москва має свій план і свою стратегію щодо Білорусі, хоча лукашенко чітко усвідомлює, що потрібен путіну рівно так само, як і йому російський президент.

"Також незрозуміло, чи можна їх використовувати в бойових діях і чи готовий це робити лукашенко, який розуміє, що для нього участь у війні — це кінець. Швидше за все, і особистий. Тому він відбиватиметься", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час останньої зустрічі у мінську невизнаний світовою спільнотою лідер Білорусі спільно з російським диктатором володимиром путіним обговорили подальшу співпрацю двох держав, а також спільне виробництво нової військової техніки та підготовку білоруських військових льотчиків росіянами.