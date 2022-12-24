Привязать или поглотить? Зачем путин летал к лукашенко

Пока лукашенко делает все возможное во избежание привлечения его армии к войне в Украине

Главная цель россии — привязать к себе Беларусь всеми возможными методами. В частности, из-за размещения ядерного оружия или создания союзной армии, которой будет руководить рф. Однако есть и вероятность того, что российский президент владимир путин, который недавно посетил своего приспешника александра лукашенко в Минске, хочет просто "съесть" Республику.

Об этом в своем интервью "Телеграфу" рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя цели рф и ее руководителя — диктатора путина в отношении Беларуси.

"Думаю, цель россии – максимально привязать к себе Беларусь. В том числе из-за размещения ядерного оружия или создания союзной армии, где фактически главную скрипку будет играть россия. Но я уверен, что там есть и планы "съесть" Беларусь. То есть поглотить прямой аннексией. Как и в какой последовательности россияне будут действовать (первоначально ли пытаются "нагнуть" лукашенко к участию в боевых действиях, а затем перезагрузить и присоединять РБ, или наоборот) — этот вопрос открыт и будет зависеть, на какую политику решится кремль", – объяснил он.

По словам политика, самопровозглашенный белорусский лидер будет пытаться при всем избегать таких стремлений россии, однако, получится ли это у него — интересный вопрос.

Также Климкин привел в пример к ситуации, которая сложилась между рф и Беларусью, страны Оси, которые существовали в прошлом веке (государств нацистского блока — ред.).

Проводя исторические параллели, он также добавил, что отдельные персонажи в Соединенных Штатах Америки сравнивали приезд президента Украины Владимира Зеленского с визитом в Вашингтон Уинстон Черчилля, который 22 декабря 1941 года побывал в США и лично встретился с тогдашним американским лидером Франклином Рузвельтом.

"Если американцы сравнивают приезд президента Украины с визитом Черчилля, почему бы нам не сравнить сегодняшнюю Беларусь с тем, как относились в нацистской Германии в Италию ", — отметил Климкин.

По мнению экс-министра, москва имеет свой план и свою стратегию по отношению к Беларуси, хотя лукашенко четко отдает себе отчет, что нужен путину ровно так же, как и ему российский президент.

"Также непонятно, можно ли их использовать в боевых действиях и готов ли это делать лукашенко, понимающий, что для него участие в войне — это конец. Скорее всего, и личный. Поэтому он будет отражаться", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время последней встречи в минске непризнанный мировым сообществом лидер Беларуси совместно с российским диктатором владимиром путиным обсудили дальнейшее сотрудничество двух государств, а также совместное производство новой военной техники и подготовку белорусских военных летчиков россиянами.