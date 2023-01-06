Военные готовы: Беларусь сделала новое тревожное заявление

В Минобороны Беларуси сообщили, что совместная группировка Минска и москвы готова к защите Союзного государства.

Как передает местное издание "БелТА", 6 января заместитель министра обороны Беларуси Андрей Жук на полигоне Обуз-Лесновский под Барановичами доложил диктатору александру лукашенко о слаживании региональной группировки войск.

"На сегодня можно констатировать, что региональная группировка войск к защите Союзного государства готова", — передает издание слова Жука.

Лукашенко в свою очердь заявил, что опыт, полученный во время слаживания воинских частей и соединений, имеет большое значение для Беларуси: "Это важно не только для меня — для Беларуси важен этот опыт".

Диктатор пообщался с рядовым и командным составом частей и соединений российской части региональной группировки войск.

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Вольфович заявил, что региональная группировка войск якобы имеет исключительно оборонительные цели и предназначена для защиты прежде всего западных границ Союзного государства.

"Решение о развертывании региональной группировки войск на территории Беларуси было принято еще в прошлом году президентами Республики Беларусь и российской федерации. Группировка успешно развернулась, организовано проведение совместных занятий по боевой подготовке. Региональная группировка войск — один из элементов стратегического сдерживания", — заявил Вольфович.

По его мнению этот элемент должен "остудить горячие головы на Западе в части какой-то агрессивной политики в отношении Союзного государства".

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