У лукашенко выступили с новыми обвинениями в адрес Украины – заявляют о "провокациях"

Бойцам лукашенковской армии не нравится, что большинство военнослужащих на территории Украины не носят опознавательные знаки на форме

Белорусы не устают искать поводы для вероятного вступления в войну с Украиной. После обвинений по поводу падения ракеты на территории РБ местные пограничники снова заявили о "провокациях" со стороны украинцев. На этот раз они прям очень "страшные" — демонстрация оружия (которое дежурные просто держат в руках) и "угрожающие" жесты.

Более подробно говорится в свежей сводке Пограничного комитета республики Беларусь. Рядовые и офицеры подчеркивают, что наблюдение за линией границы проводится круглосуточно, особое внимание уделяется воздушному пространству и местности рядом с КПП.

В провокации включили такие действия украинцев, как демонстрация оружия — причем на видео четко видно, что бойцы просто несут службу, имея при себе табельные единицы вооружения, а также определенное "угрожающее" жестикулирование. Наиболее смешным является то, что одним из таких жестов белорусы назвали простое приветствие ладонью от военнослужащего — мол, вы меня видите, и я тоже вас вижу.

Также в пограничной службе РБ очень недовольны, что люди в форме на территории Украины почти не носят опознавательных знаков. В то же время, сами же белорусы говорят, что понимают — вероятнее всего, это представители терробороны.

Отдельным видом жалоб стало то, что к белорусской территории доносятся звуки использования стрелкового оружия или грохот тяжелой техники.

Напомним, что Белоруссия вполне серьезно может готовиться к вступлению в войну против Украины на стороне российской армии. Такой сценарий не исключает и посол Украины в РБ Игорь Кизим.