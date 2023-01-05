Укр

У лукашенко выступили с новыми обвинениями в адрес Украины – заявляют о "провокациях"

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Похоже, белорусы боятся уже простого поздравления рукой от украинских военных. Новость обновлена 05 января 2023, 11:50
Похоже, белорусы боятся уже простого поздравления рукой от украинских военных.. Фото Скрин из видео

Бойцам лукашенковской армии не нравится, что большинство военнослужащих на территории Украины не носят опознавательные знаки на форме

Белорусы не устают искать поводы для вероятного вступления в войну с Украиной. После обвинений по поводу падения ракеты на территории РБ местные пограничники снова заявили о "провокациях" со стороны украинцев. На этот раз они прям очень "страшные" — демонстрация оружия (которое дежурные просто держат в руках) и "угрожающие" жесты.

Более подробно говорится в свежей сводке Пограничного комитета республики Беларусь. Рядовые и офицеры подчеркивают, что наблюдение за линией границы проводится круглосуточно, особое внимание уделяется воздушному пространству и местности рядом с КПП.

В провокации включили такие действия украинцев, как демонстрация оружия — причем на видео четко видно, что бойцы просто несут службу, имея при себе табельные единицы вооружения, а также определенное "угрожающее" жестикулирование. Наиболее смешным является то, что одним из таких жестов белорусы назвали простое приветствие ладонью от военнослужащего — мол, вы меня видите, и я тоже вас вижу.

Также в пограничной службе РБ очень недовольны, что люди в форме на территории Украины почти не носят опознавательных знаков. В то же время, сами же белорусы говорят, что понимают — вероятнее всего, это представители терробороны.

Отдельным видом жалоб стало то, что к белорусской территории доносятся звуки использования стрелкового оружия или грохот тяжелой техники.

Напомним, что Белоруссия вполне серьезно может готовиться к вступлению в войну против Украины на стороне российской армии. Такой сценарий не исключает и посол Украины в РБ Игорь Кизим.

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#Украина #Беларусь #Граница #Провокации