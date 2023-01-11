Украина получит от Польши танки Leopard: громкое заявление Дуды во Львове

Польша создаст международную коалицию по поставкам танков Leopard Украине

Сегодня, 11 января, во Львове состоялась встреча президента Владимира Зеленского с польским коллегой Анджеем Дудой и литовским — Гитанасом Науседой.

Об этом сообщает корреспондент сайта "Телеграф". После встречи Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту немецких тяжёлых танков Leopard в рамках международной коалиции.

А госсекретарь канцелярии президента Польши Якуб Кумох по результатам встречи лидеров стран Люблинского треугольника во Львове заявил, что Польша создаст международную коалицию по поставкам танков Leopard Украине.

Известно, что в танковые роты странах НАТО входят 14 танков. На вооружении Польши состоит более 240 танков Leopard.

Напомним, что Польша и Франция давят на Германию с целью добиться разрешения на начало поставки Украине танков Leopard 2 на фоне информации о том, что Великобритания может передать ВСУ танки Challenger 2.

Напомним, полковник запаса Сергей Грабский рассказал "Телеграфу", что и американские Abrams, и британские Challenger, и французские AMX-56 Leclerc, и немецкие Leopard – это техника иного уровня, с которой нужно больше работать. И нам предварительно нужно создать систему, позволяющую их обслуживать, ремонтировать.

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