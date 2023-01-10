Украине нужны "Леопарды": СМИ узнали о договоренности между Зеленским и Макроном о танках

Париж также рассматривает возможность поставок Украине своих собственных танков Leclerc

Польша и Франция давят на Германию с целью добиться разрешения на начало поставок Украине танков Leopard 2 на фоне информации о том, что Великобритания может передать ВСУ танки Challenger 2.

Как сообщает Politico со ссылкой на знакомого с вопросом французского чиновника, Париж усиливает работу по этому направлению, чтобы добиться разрешения от Берлина до начала двухстороннего саммита 22 января.

Давление также исходит и от Варшавы, которая уже предложила сформировать коалицию стран с целью совместно вооружить украинскую армию "Леопардами".

"Украинцам очень нужны "Леопарды", потому что их много в Европе", — сказал знакомый с вопросом французский чиновник.

Он добавил, что поскольку эти танки производятся в Германии, то для начала реэкспорта необходимо согласие Берлина.

По его словам между президентами Франции и Украины Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским есть некая договоренность, которая позволила нарушить "табу" на поставки бронетехники западного образца. Очевидно речь идет о передаче боевых машин AMX-10 RC, которые неофициально называют "колесными танками".

Также правительство Франции рассматривает запрос Киева о поставках танков Leclerc, однако здесь ситуация осложняется тем, что их уже перестали производить, а потому могут возникнуть трудности с обслуживанием. И это то, почему Париж усилил работу по разрешению поставок "Леопардов", которые все еще производятся и доступны во многих странах Европы.

Вместе с тем Франция готова передать "Леклерки" союзникам по НАТО в рамках кольцевого обмена.

Как сообщалось ранее, на днях США объявили о передаче Украине 50 боевых машин пехоты Bradley в рамках нового пакета военной помощи, после этого в Германии подтвердили, что ВСУ получат бронетранспортеры Marder.