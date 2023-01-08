Не простые БМП Bradley: какую технику получит Украина от США

Версия M2A2 ODS имеет ряд усовершенствований по сравнению с базовой моделью

В новом пакете военной помощи на 3 миллиарда долларов США готовятся передать Украине БМП Bradley в версии M2A2 ODS.

Как сообщает The WarZone, информацию об этом подтвердил представитель Пентагона Пет Райдер во время брифинга.

Как следует из названия, модификация M2A2 ODS (Operation Desert Storm) была разработана с учетом того опыта, которые американские военные получили в 1991 году во время операции "Буря в пустыне" в Ираке.

От базовой M2A2 версия ODS отличается установкой боевой управляющей системы FBCB2 (Force XXI Battle Command Brigade and Below), которая позволяет обмениваться данными со спутниками и другими подразделениями, оснащенных этой системой.

Также БМП получила систему TACNAV (Tactical Navigation System), которая нужна для определения координат местоположения и параметров движения машины.

Системы обнаружения усовершенствовали установкой безопасного для глаз лазерного дальномера ELRF (Eye-safe Laser Rangefinder), работающего на дистанциях до 10 километров, и тепловизора у водителя.

Безопасность БМП усилили также системой пассивной инфракрасной защиты от ПТРК первого поколения. Для удобства десантников в машине заменили индивидуальные кресла на две скамьи, которые позволяют быстрее покинуть машину, а также установили подогреватель для сухих пайков.

Как сообщалось ранее, Пентагон готов запустить в конце января программу обучения для около 500 бойцов ВСУ по управлению боевыми машинами этого типа.