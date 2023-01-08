Не прості БМП Bradley: яку техніку отримає Україна від США

Версія M2A2 ODS має низку удосконалень порівняно з базовою моделлю

У новому пакеті військової допомоги на 3 мільярди доларів США готуються передати Україні БМП Bradley у версії M2A2 ODS.

Як повідомляє The WarZone, інформацію про це підтвердив представник Пентагону Пет Райдер під час брифінгу.

Як випливає з назви, модифікація M2A2 ODS (Operation Desert Storm) була розроблена з урахуванням того досвіду, який американські військові отримали в 1991 під час операції "Буря в пустелі" в Іраку.

Від базової M2A2 версія ODS відрізняється установкою бойової системи FBCB2 (Force XXI Battle Command Brigade and Below), яка дозволяє обмінюватися даними з супутниками та іншими підрозділами, які оснащені цією системою.

Також БМП отримала систему TACNAV (Tactical Navigation System), яка потрібна для визначення координат розташування та параметрів руху машини.

Системи виявлення удосконалили установкою безпечного для очей лазерного далекоміра ELRF (Eye-safe Laser Rangefinder), що працює на дистанціях до 10 кілометрів, та тепловізора у водія.

Безпеку БМП посилила також система пасивного інфрачервоного захисту від ПТРК першого покоління. Для зручності десантників у машині замінили індивідуальні крісла на дві лави, які дозволяють швидше залишити машину, а також встановили підігрівач для сухих пайків.

Як повідомлялося раніше, Пентагон готовий запустити наприкінці січня програму навчання близько 500 бійців ЗСУ з управління бойовими машинами цього типу.