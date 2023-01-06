Не лише БМП Bradley: що отримає Україна у масштабному пакеті допомоги від США

США значно посилять можливості ЗСУ

США виділили Україні наймасштабніший пакет військової допомоги у розмірі 3 мільярдів доларів, у рамках якого українські захисники отримають БМП Bradley та іншу зброю.

Як розповіла під час брифінгу спікер Білого дому Карін Жан-П’єр, цей пакет включатиме бронетранспортери, САУ, ракети, боєприпаси та іншу техніку.

З цього пакету 225 мільйонів буде спрямовано на довгострокову модернізацію армії та розвиток можливостей ЗСУ.

Ще $682 мільйони буде передано країнам східного флангу НАТО на закупівлю військової техніки.

Україна своєю чергою отримає 50 бойових машин піхоти M2А2 Bradley, а також 500 протитанкових ракет до встановлених на них комплексів TOW та 250 тисяч боєприпасів до 25 мм автоматичної гармати.

Крім того, ЗСУ отримають ще сотню бронетранспортерів М113, 55 захищених від мін бронетранспортерів (MRAP), 138 "Хамві", додаткові ракети до HIMARS, ракети Sea Sparrow до зенітних систем та іншу зброю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що таке БМП "Бредлі" і чому їх постачання в Україну значно посилять можливості ЗСУ.