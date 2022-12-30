Захистить від мін та знищить танк. У 2023 році ЗСУ отримають від США потужну техніку

Нова техніка зможе протистояти навіть потужнішим танкам окупантів

ЗСУ продовжують поповнюватися новою технікою від західних партнерів, і поряд із вже звичними легкими бронетранспортерами та автомобілями, у 2023 році ЗСУ зможуть отримати потужну зброю для мотопіхоти – американську БМП M2 Bradley.

Про це із посиланням на свої джерела в урядових колах США повідомляє агентство Bloomberg. За даними його журналістів, постачання нової техніки обговорюють у рамках надання додаткового пакету військової допомоги. Щоправда, остаточного рішення та термінів виконання цього поки що немає.

БМП M2 Bradley була прийнята на озброєння армії США в 1981 році і є гусеничною машиною вагою 22-34 тонни (залежно від модифікації), здатну нести три людини екіпажу і до семи десантників. Бронезахист здатний уберегти бійців від стрілецької зброї, осколків та вибухових пристроїв.

Озброєння БМП досить потужне – це 25-мм автоматична гармата, кулемет калібру 7,62 мм та головне – 7 протитанкових керованих ракет TOW, які дозволяють Bradley протистояти навіть важкій бронетехніці ворога. Щоправда, на відміну від сучасніших ПТРК Javelin, оператору доводиться в ручному режимі супроводжувати ракету TOW до мети, що робить його роботу складнішою та небезпечнішою.

З моменту початку виробництва Bradley пройшла ряд модифікацій, і найсучасніші з них – M2A3 (бойова машина піхоти) та M3A3 (бойова розвідувальна машина) – оснащені найсучаснішими цифровими системами. Щоправда, "Бредлі" якої саме модифікації отримає Україна – невідомо. Також, як уточнили в Bloomberg, остаточного рішення та термінів виконання цього постачання поки немає.

За словами журналіста Андрія Цаплієнка, Bradley має потужнішу зброю, ніж передані раніше БТР М113 і можуть виявитися кориснішими в бою. Втім, українські герої з успіхом використовують М113 у боях під Бахмутом.