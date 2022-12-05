Краще за радянські БМП: як гусеничні броньовики від союзників показали себе під Бахмутом (відео)

Україна отримала щонайменше дві сотні бронетранспортерів М113 від різних країн

Українські західні союзники, серед іншого, передають нашій країні сучасні бронетранспортери, які успішно проявляють себе на найбільш гарячих ділянках фронту. Серед них – гусеничні БТР М113, які українські військові використовують під Бахмутом. На фронті є різні варіанти модифікацій техніки, в тому числі і YPR-765 голландського виробництва.

Спираючись на враження від використання, захисники відзначають, що бронетранспортер за високої прохідності дуже маневрений. Порівнюючи з БМП радянського зразка має ряд переваг, наприклад, при крутих поворотах не злітає гусениця. Механік-водій "Лотос" розповів АрміяInform, що в БТР встановлено коробку-автомат:

"У порівнянні з бойовими машинами піхоти, зразка радянського союзу, ці бронетранспортери значно маневреніші, простіші в управлінні, оснащені автоматичною коробкою передач, легкі в обслуговуванні. Броня запросто витримує попадання великокаліберного кулемета та навіть гранатомета", — цитує видання слова військового.

Технічні характеристики М113:

існує чотири основні модифікації (далі в основному вказані базові дані),

Максимальна швидкість по шосе — 64 км/год,

Максимальна швидкість на плаву — 5,6 км/год,

Запас ходу шосе — 320 км (у пізніших модифікаціях — 480 км),

Екіпаж (дані АрміяInform) — три людини,

Десант — до 12 осіб,

Зброя — кулемет 12,7-мм "Браунінг", при потребі — гранатомет МК19.

В Україні також використовуються БМП YPR-765 – голландський варіант М113. Він трохи відрізняється від попередника, але як і інші БМП вважається більш озброєним, ніж БТР.

Характеристики YPR-765/Інфографіка АрміяInform

Раніше "Телеграф" розповідав, що Швеція допомогла Україні із зимовим спорядженням, системами ППО та технікою для фронту на рекордну для країни суму. Військова допомога дуже доречна, адже з настанням морозів воєнні дії можуть значно активізуватися.