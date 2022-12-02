"Більше шансів узимку": у Литві дали обнадійливий прогноз для ЗСУ

Пори успіх, узимку на ЗСУ чекатимуть і певні складнощі

Збройні українські сили узимку мають набагато більше шансів розвинути свій контрнаступ на всіх направленнях, аніж у росіяни.

Таку інформацію у своєму інтерв'ю для видання Delfi повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. За його словами, саме зимовий період надасть українцям більше можливостей на полі бою, однак, виникнуть і певні складнощі.

"Зима — це, звичайно, і можливості додаткові, і, звичайно, додаткові загрози. Я думаю, що обидві сторони будуть використовувати можливості зими. Але в України є перевага — українці воюють за свою землю. Вони знають її, знають свої можливості, знають, як воювати, вміють воювати. Я думаю, що якщо зіставляти з агресором українські можливості, то в українців шансів розвинути наступ саме взимку набагато більше, ніж в агресора", — пояснив він.

Міністр запевнив, що вже на початку наступного року українські військові отримають від союзників ще потужніше озброєння, що допоможе їм отримати ще більшу перевагу у боях з окупантами. Зокрема, саме Литва планує надати українцям пакет військової допомоги, в який включать дрони та інше обладнання та озброєння для протистояння ворогу.

"Ми думаємо, як можна було б використовувати нашу оборонну промисловість, яка, можливо, невелика, але вона все одно дещо може. Оптика, лазерні приціли, ті ж дрони, розвідувальні тощо, тобто те, що виробляється саме в нас. Деякі технологічні розробки в нас передові, наприклад, лазерні системи, тепловізори. Вони дають перевагу в бою… І ми знаємо, що й український спецназ, сили спецпризначення, вони використовують і мають перевагу", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив українцям, на яких напрямках дії окупантів наразі є більш активними та чи варто побоюватися повторного прориву російської армії.