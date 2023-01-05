Почти 16-тонный "монстрик" очень мобильный и способен быстро перемещаться даже по бездорожью.

Франция решила выделиться из других западных партнеров и объявила о передаче Украине партии AMX-10 RC. Одной из особенностей этого вооружения является его фактическая принадлежность к сразу нескольким классификациям: документально — боевая машина пехоты, фактически же — легкий колесный танк, способный весьма быстро уничтожать враждебные цели.

"Телеграф" расскажет более подробно об этой технике, от которой у большинства российских пропагандистов уже изрядно запылало. Это и не удивительно, ведь партнеры пытаются подчеркнуть, что ВСУ наконец-то получили первые танки именно западного, а не советского образца. Информацию о вооружении мы черпаем из открытых источников.

Что известно об AMX-10 RC?

AMX-10 RC в движении

Эти БМП или "легкие танки" изготовляли первоначально для выполнения разведывательных целей. На вооружении французской армии подобное оружие находится с 1981 года. Также ими пользуются военные Камеруна, Марокко и Катара. Нередко AMX-10 RC также называют колесными истребителями танков, их ведь можно с легкостью подстраивать не только под требования разведки, но и для огневой поддержки подразделений.

Прототипы начали испытывать за пять лет до официального запуска производства – в 1976 году. Машину совершенствовали, оборудовали дополнительным оружием, улучшали бронирование и т.д. В настоящее время учтено большинство нюансов для как можно более легкого применения на поле боя.

Основные характеристики

Средний вес AMX-10 RC достигает 15,8 т, при дополнительном бронировании — 16,6 т. Однако легкий танк может перевалить и за 20 тонн, если он будет оборудован всеми необходимыми деталями, включая систему SEPAR mine или IED пакетом защиты.

Такую машину можно неплохо замаскировать

В общей сложности техника имеет мощную пушку 105/47 F2 MECA (на основе GIAT), установленную в сварной алюминиевой башне. Общая длина корпуса — 6,24 м, вместе с пушкой — 9,15 м. Кстати, такой "колесный истребитель" не слишком высок — всего 2,56 м.

Управлять такой крохой должен экипаж из четырех человек, включая водителя. Машина имеет шесть колес, каждое из которых управляемо, а для поворота корпуса применяется специальное мини-управление.

Для наведения пушки предусмотрена система управления огнем COTAC. Интересно и то, что AMX-10 RC имеет несколько видов вооружения. Основным считается уже упомянутая пушка, в которой используют 105-миллиметровые снаряды. Также дополнительно могут присутствовать спаренный пулемет NF1 (на 4000 патронов), зенитный пулемет M2HB или сразу четыре дымовых миномета GALIX.

Стоит отметить, что вместе с такими легкими танками в Украину должны прийти французские броневики Bastion.

Вероятно, что подобное решение французский лидер Эммануэль Макрон принял после того, как путинист дмитрий рогозин решил передать в Париж обломок снаряда со своего позвоночника. Как известно, ранило россиянина во время пребывания в Донбассе.