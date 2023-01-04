Раненый рогозин передал Макрону осколок "из позвоночника": сеть разразилась шутками

рогозин заявил, что ему в позвоночник прилетели якобы осколки от французской гаубицы Caesar

Экс-глава "Роскосмоса" дмитрий рогозин, который был ранен на Донбассе во время праздничного "прилета" от ВСУ в его день рождения, отправил послу Франции в рф осколок, извлеченный из его позвоночника.

В сопроводительном письме рогозина, которое в своем Telegram-канале опубликовало пропагандистское агентство "РИА Новости", он заявляет, что в него прилетел осколок от снаряда, выпущенного из якобы французской гаубицы Caesar. Ранее такие гаубицы на вооружение получили украинские защитники.

"Он пробил мне правое плечо и застрял в пятом шейном позвонке всего в миллиметре от того, чтобы убить меня или сделать неподвижным инвалидом", — заявил в письме рогозин.

Он также изъявил желание, чтобы отправленный им осколок был передан президенту Франции Эммануэлю Макрону.

"Осколок, вырезанный хирургами из моего позвоночника, прошу передать Эммануэлю Макрону. И еще скажите ему, что никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе", — говорится в письме.

Напомним, что 21 декабря в ресторане "Шеш-Беш" в Донецке, где рогозин праздновал свой день рождения, прогремел мощный взрыв. В результате поздравительного "прилета" погибли несколько человек, находившихся вместе с рогозиным. Сам экс-глава "Роскосмоса" якобы получил проникающее осколочное ранение ягодиц и левого берда, а также позвоночника.

В социальных сетях пользователи уже отреагировали на данную новость, оставив в комментариях массу шуток по этому поводу.

К слову, в российском Telegram-канале RT сообщается, что рогозина уже выписали из больницы и в середине января он уже якобы "вернется на фронт".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинская пограничная служба потроллила рогозина за происшествие в ресторане. Пограничники призывали россиян не нарушать украинское законодательство, предупреждая, что ответственность все равно наступит.