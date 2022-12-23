Раненному в зад рогозину стало хуже: "Состояние тяжелое, хотя ходит, разговаривает"

Рогозина не могут отвезти в Москву

Состояние бывшего главы Роскосмоса дмитрия рогозина, который получил ранения во время взрыва в донецком ресторане "Шеш-Беш", ухудшилось.

Так, по информации одного из Telegram-каналов известного российского пропагандиста владимира соловьева, сейчас рогозин нуждается в перевозке в Москву, так как необходимую операцию в Ростове, где он находится сейчас, ему сделать не смогли.

Что касается состояния главного "космонавта" рф, то подавая информацию об этом, российские журналисты превзошли сами себя. Дескать состояние рогозина тяжелое, но при этом он разговаривает и даже может самостоятельно передвигаться.

Не менее странной выглядит и информация о том, что бывшего главу Роскосмоса сейчас не могут отправить из Ростовского военного госпиталя в Москву якобы из-за непогоды.

"Сегодня утром борт должен был вылететь, но в столице не могут принять самолёт из-за нелётной погоды". — говорят пропагандисты.

При этом, украинский известный блогер Сергей Стерненко подметил, что тем временем в столице рф спокойно принимают самолеты.

"Нет даже сообщений о задержках рейсов", — отметил блогер.

Напомним, что взрыв в ресторане "Шеш-Беш" произошел 21 декабря. В нём рогозин праздновал свой день рождения. В результате "бавовны" погибло два человека и еще несколько, включая чиновника, получили ранения. Рогозин получил ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра.