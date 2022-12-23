Пораненому в зад рогозину стало гірше: "Стан важкий, хоча ходить, розмовляє"

Рогозіна не можуть відвезти до Москви

Стан колишнього голови Роскосмосу Дмитра Рогозина, який отримав поранення під час вибуху в донецькому ресторані "Шеш-Беш", погіршився.

Так, за інформацією одного з Telegram-каналів відомого російського пропагандиста володимира соловйова, зараз рогозин потребує перевезення до Москви, оскільки необхідну операцію в Ростові, де він зараз перебуває, йому зробити не змогли.

Що стосується стану головного "космонавта" росії, то подаючи інформацію про це, журналісти рф перевершили самі себе. Мовляв стан рогозину тяжкий, але при цьому він розмовляє і навіть може самостійно пересуватися.

Не менш дивною виглядає і інформація про те, що колишнього главу Роскосмосу зараз не можуть відправити з Ростовського військового шпиталю до Москви нібито через негоду.

"Сьогодні вранці борт мав вилетіти, але у столиці не можуть прийняти літак через нельотну погоду". — кажуть пропагандисти.

При цьому український відомий блогер Сергій Стерненко зауважив, що тим часом у столиці Росії спокійно приймають літаки.

"Немає навіть повідомлень про затримки рейсів", — зазначив блогер.

Нагадаємо, що вибух у ресторані "Шеш-Беш" стався 21 грудня. У ньому рогозин святкував свій день народження. Внаслідок "бавовни" загинуло двоє людей і ще кілька, включаючи чиновника, отримали поранення. Рогозін отримав поранення м’яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць, а також проникне осколкове поранення лівого стегна.