Українські прикордонники потролили пораненого в сідницю рогозина

Прикордонна служба закликає росіян не порушувати українське законодавство, попереджаючи, що відповідальність все одно настане

Після інциденту з ексглавою "Роскосмосу" дмитром рогозіним у Донецьку під час чергового "бавовни", в Держприкордонслужбі нагадали росіянам, що руйнування державного кордону України тягне за собою відповідальність.

На сторінці Державної прикордонної служби України зазначили, що її співробітниками було встановлено, що днями рогозин незаконно перетнув український кордон. Незабаром було встановлено його місцеперебування на тимчасово окупованій території Донецької області.

"Особисто вручити протокол порушнику прикордонники не змогли, тому цій особі його передали під час святкування ним дня народження небайдужі товариші. Прикордонна служба закликає росіян не порушувати українське законодавство, відповідальність обов’язково настане!" — написали в пресслужбі.

Зазначимо, що "бавовна" прогриміла 21 грудня у ресторані "Шеш-Беш" у Донецьку, де рогозин святкував свій день народження. В результаті загинули кілька людей, а сам ексглава "Роскосмосу" отримав проникне осколкове поранення сідниць, а також проникне осколкове поранення лівого стегна.

Як стало відомо, Рогозіна та ще двох постраждалих було доставлено з Донецька до військового клінічного шпиталю Ростова-на-Дону. Про це повідомляє агентство "РИА Новости", посилаючись на інформацію помічника рогозину.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що рогозін поїхав "воювати проти НАТО" у західному екіпіруванні, чим викликав подив серед російських військкорів.