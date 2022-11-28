Скандальний російський чиновник поїхав "воювати проти НАТО" у західному екіпіруванні (фото)

З російського екіпірування у чиновника знайшли лише шолом

Колишній глава "Роскосмосу", а нині голова інспекторської групи "Царські вовки", яка бере участь у війні проти України, дмитро рогозін показав у мережі своє спорядження, чим викликав подив серед російських "військкорів".

Так один із них нагадав, що рогозін також у минулому обіймав посаду голови колегії військово-промислової комісії рф, а тому побачити його в екіпіруванні з країн НАТО було дуже несподівано. При цьому військкору стало цікаво, чому рогозін не носить розхвалений ним же бронежилет "Ратник" чи російську зброю.

Тим часом у телеграм-каналі "Можемо пояснити" вирішили перевірити слова військкора та подивилися уважніше на те, у що одягнений путінський чиновник.

Так виявилося, що рогозін віддав перевагу австрійській куртці Carinthia, турецькому бронежилету BIKATEX та словацьким черевикам Zephire.

Крім того, на фото у нього виявили магазини до американсько-бельгійської гвинтівки FN SCAR-H, американську штурмову гвинтівку AR-15, ріжки до німецького пістолет-кулемета MP-5, а також пістолет, що нагадує австрійський Glock-18.

З російського спорядження в нього виявився лише шолом "Армоком".

Згідно з підрахунками, все спорядження рогозину могло коштувати йому 16,5 тисяч доларів, що дорівнює приблизно мільйону рублів або 610 тисяч гривень. Звісно для пересічного мобілізованого така сума буде непіднімною.

Як повідомлялося раніше, рогозіна звільнили з посади голови "Роскосмосу" у липні 2022 року. Наразі він очолює групу "Царські вовки", яка, за його словами, складається з добровольців і надає військово-технічну підтримку бойовиків угруповань "днр" і "лнр". При цьому залишається незрозумілим, яким чином ця група пов’язана з російською армією і чи вона входить до її структури.