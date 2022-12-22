Украинские пограничники потроллили раненного в зад рогозина

Пограничная служба призывает россиян не нарушать украинское законодательство, предупреждая, что ответственность все равно наступит

После произошедшего инцидента с экс-главой "Роскосмоса" дмитрием рогозиным в Донецке во время очередной "бавовны", в Госпогранслужбе напомнили россиянам, что рушение государственной границы Украины влечет за собой ответственность.

На странице Государственной пограничной службы Украины отметили, что ее сотрудниками было установлено, что на днях рогозин незаконно пересек украинскую границу. Вскоре было установлено его местонахождение на временно оккупированной территории Донецкой области.

"Лично вручить протокол нарушителю пограничники не смогли, поэтому данному лицу его передали во время празднования им дня рождения неравнодушные товарищи. Пограничная служба призывает россиян не нарушать украинское законодательство, ответственность обязательно наступит!", — написали в пресс-службе.

Отметим, что "бавовна" прогремела 21 декабря в ресторане "Шеш-Беш" в Донецке, где рогозин праздновал свой день рождения. В результате погибли несколько человек, а сам экс-глава "Роскосмоса" получил проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра.

Как стало известно, Рогозин и еще двое пострадавших были доставлены из Донецка в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону. Об этом сообщает агентство "РИА Новости", ссылаясь на информацию помощника рогозина.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что рогозин поехал "воевать против НАТО" в западной экипировке, чем вызвал недоумение среди российских военкоров.