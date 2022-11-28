Скандальный российский чиновник поехал "воевать против НАТО" в западной экипировке (фото)

Из российской экипировки у чиновника нашли лишь шлем

Бывший глава "Роскосмоса", а ныне глава инспекторской группы "Царские волки", которая принимает участие в войне против Украины, дмитрий рогозин показал в сети свое снаряжение, чем вызвал недоумение среди российских "военкоров".

Так один из них напомнил, что рогозин также в прошлом занимал должность председателя коллегии военно-промышленной комиссии рф, а потому увидеть его в экипировке из стран НАТО было весьма неожиданно. При этом военкору стало интересно, почему рогозин не носит расхваленный им же бронежилет "Ратник" или российское оружие.

Тем временем в телеграм-канале "Можем объяснить" решили проверить слова военкора и посмотрели более внимательно на то, во что одет путинский чиновник.

Так оказалось, что рогозин отдал предпочтение австрийской куртке Carinthia, турецкому бронежилету BIKATEX и словацким ботинкам Zephire.

Кроме того на фото у него обнаружили магазины к американо-бельгийской винтовке FN SCAR-H, американскую штурмовую винтовку AR-15, рожки к немецкому пистолет-пулемету MP-5, а также пистолет напоминающий австрийский Glock-18.

Из российского снаряжения у него оказался лишь шлем "Армоком".

Согласно подсчетам, все снаряжение рогозина могло обойтись ему в 16,5 тысячи долларов, что равно примерно миллиону рублей или 610 тысяч гривен. Естественно для рядового мобилизированного такая сумма будет неподъемной.

Как сообщалось ранее, Рогозина уволили с должности главы "Роскосмоса" в июле 2022 года. В настоящее время он возглавляет группу "Царские волки", которая, по его же словам, состоит из добровольцев и оказывает военно-техническую поддержку боевиков группировок "днр" и "лнр". При этом остается непонятным, каким образом эта группа связана с российской армией и входит ли она в ее структуру.