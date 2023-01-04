Поранений рогозін передав Макрону уламок "з хребта": мережа вибухнула жартами

рогозін заявив, що йому в хребет прилетіли нібито уламки від французької гаубиці Caesar

Ексглава "Роскосмосу" дмитро рогозін, який був поранений на Донбасі під час святкового "прильоту" від ЗСУ в його день народження, відправив послу Франції у рф уламок, витягнутий з його хребта.

У супровідному листі рогозину, який у своєму Telegram-каналі опублікувало пропагандистське агентство "РИА Новости", він заявляє, що до нього прилетів уламок від снаряда, випущеного з нібито французької гаубиці Caesar. Раніше такі гаубиці на озброєння отримали українські захисники.

"Він пробив мені праве плече і застряг у п’ятому шийному хребці всього за міліметр від того, щоб убити мене або зробити нерухомим інвалідом", — заявив у листі рогозін.

Він також виявив бажання, щоб відправлений ним уламок було передано президенту Франції Еммануелю Макрону.

"Уламок, вирізаний хірургами з мого хребта, прошу передати Еммануелю Макрону. І ще скажіть йому, що ніхто не уникне відповідальності за військові злочини Франції, США, Великобританії, Німеччини та інших країн НАТО на Донбасі", — йдеться у листі.

Нагадаємо, що 21 грудня у ресторані "Шеш-Беш" у Донецьку, де рогозин святкував свій день народження, пролунав потужний вибух. Внаслідок вітального "прильоту" загинули кілька людей, які перебували разом із рогозіним. Сам ексглава "Роскосмосу" нібито отримав осколкове поранення сідниць і лівого берда, а також хребта.

У соціальних мережах користувачі вже відреагували на цю новину, залишивши в коментарях масу жартів із цього приводу.

До речі, у російському Telegram-каналі RT повідомляється, що рогозіна вже виписали з лікарні й в середині січня він уже нібито "повернеться на фронт".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українська прикордонна служба потролила рогозіна за подію у ресторані. Прикордонники закликали росіян не порушувати українське законодавство, попереджаючи, що відповідальність настане.