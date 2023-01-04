Франция усилит поддержку Украины: передаст бронемашины Bastion и легкие танки

Эммануэль Макрон пообещал расширить военную помощь Украине в 2023 году

Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пообещал поставить в Украину бронемашины. Позже стало известно, что речь идет о так называемых "колесных танках" AMX-10RC, а также бронированных машинах.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Президент Франции заявил, что хочет расширить военную помощь Украине и дал добро на поставки легких танков AMX-10RC и бронемашины Bastion. Отмечается, что это первая поставка танков западной разработки на вооружение ВСУ.

В своем Twitter президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил коллегу за помощь и поприветствовал решение передать Украине легкие танки и Bastion, а также активизацию работы с партнерами в этом же направлении.

Кроме того, президенты двух стран обсудили усиление системы ПВО Украины и других вопросы обороны. Франция и Украина также договорились совместно работать над реализацией формулы мира.

Bastion —это французский многоцелевой бронетранспортер 2010 года, который еще классифицируется как бронированный полноприводный армейский автомобиль-вседорожник. Этот автомобиль был создан для французского спецназа, который работает в Африке. Он отвечает всем требованиям вооруженных сил Европы, Африки и Ближнего Востока.

В зависимости от модификации, "Бастион" вмещает от 5 до 8 бойцов спецназа. Авто можно использовать ночью.

Бронемашина Bastion

Танк AMX-10RC

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Алексей Данилов пригрозил Олафу Шольцу за отказ посталять в Украину танки. Секретарь СНБО предположил, что немецкий канцлер хочет войны под Берлином