Германия не хочет давать танки Украине: Данилов резко объяснил Шольцу, что его ждет

Секретарь СНБО призвал Германию не бояться реакции росии на передачу Украине танков Leopard 2

Если Германия не даст Украине свои танки, ну или хотя бы танкетки, то россия может в будущем воевать с немцами под Берлином. Глава РНБО сделал предупреждение канцлеру Германии Олафу Шольцу.

В эфире телемарафона "Единые новости" Алексей Данилов заявил, что Шольц может продолжать свои игры, если хочет войны с россиянами где-то под Берлином.

По словам секретаря СНБО, в Германии крайне опасаются реакции россии на передачу Украине танков Leopard 2. Олаф Шольц проводит опросы в своей стране о необходимости помощи Украине, в то время как в нашей стране продолжается война.

"Если господин Шольц хочет, чтобы немцы воевали под Берлином и под Штудгартом на немецких танках с россиянами — то он может и дальше продолжать эту игру, проводить социологические исследования там, нужно нам давать танки или не нужно", — сказал Данилов, комментирую опасения Германии стать стороной конфликта.

Остальные же западные партнеры Украины наоборот усиливают свою помощь, понимая глобальность конфликта и его последствия. Некоторые страны только сейчас "прозрели", но, тем не менее, стараются помогать Украине по максимуму.

"Вызовы для Европы – они огромные, и те страны, которые это понимают – они нам помогают на 150%. Те страны, которые начинают потихоньку прозревать, что этим нужно заниматься, они тоже начали двигаться", – добавил секретарь СНБО.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Германия передаст Украине уникальные САУ. Это оружие может стрелять прямо на ходу.