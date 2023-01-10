Україні потрібні "Леопарди": ЗМІ дізналися про домовленість між Зеленським та Макроном про танки

Париж також розглядає можливість постачання Україні своїх власних танків Leclerc

Польща та Франція тиснуть на Німеччину з метою добитися дозволу на початок постачання Україні танків Leopard 2 на тлі інформації про те, що Велика Британія може передати ЗСУ танки Challenger 2.

Як повідомляє Politico з посиланням на знайомого з питанням французького чиновника, Париж посилює роботу в цьому напрямі, щоб досягти дозволу від Берліна до початку двостороннього саміту 22 січня.

Тиск також походить від Варшави, яка вже запропонувала сформувати коаліцію країн з метою спільно озброїти українську армію "Леопардами".

"Українцям дуже потрібні "Леопарди", тому що їх багато в Європі", — сказав знайомий з питанням французький чиновник.

Він додав, що оскільки ці танки виробляються в Німеччині, то для початку реекспорту потрібна згода Берліна.

За його словами, між президентами Франції та України Еммануелем Макроном та Володимиром Зеленським є якась домовленість, яка дозволила порушити "табу" на постачання бронетехніки західного зразка. Очевидно йдеться про передачу бойових машин AMX-10 RC, які неофіційно називають "колісними танками".

Також уряд Франції розглядає запит Києва про постачання танків Leclerc, проте тут ситуація ускладнюється тим, що їх уже перестали виробляти, а тому можуть виникнути труднощі з обслуговуванням. І це те, чому Париж посилив роботу з вирішення поставок "Леопардів", які все ще виробляються та доступні у багатьох країнах Європи.

Натомість Франція готова передати "Леклерки" союзникам по НАТО в рамках кільцевого обміну.

Як повідомлялося раніше, днями США оголосили про передачу Україні 50 бойових машин піхоти Bradley в рамках нового пакету військової допомоги, після цього в Німеччині підтвердили, що ЗСУ отримають бронетранспортери Marder.