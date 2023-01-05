Колісні винищувачі від Макрона: що можуть перші західні танки, які отримає Україна (відео)

Майже 16-тонний "монстрик" є вельми мобільним та здатний швидко переміщатися навіть по бездоріжжю

Франція вирішила виділитися з-поміж інших західних партнерів і оголосила про передачу Україні партії AMX-10 RC. Однією із особливостей цього озброєння є його фактична приналежність до одразу кількох класифікацій: документально — бойова машина піхоти, фактично ж — легкий колісний танк, здатний вельми швидко знищувати ворожі цілі.

"Телеграф" розповість більш детально про цю техніку, від якої у більшості російських пропагандистів уже добряче запалало. Це й не дивно, адже партнери намагаються підкреслити, що ЗСУ нарешті отримали перші танки саме західного, а не радянського зразка. Інформацію про озброєння ми черпаємо із відкритих джерел.

Що відомо про AMX-10 RC?

AMX-10 RC в русі

Ці БМП чи то б пак "легкі танки" виготовляли початково для виконання розвідувальних цілей. На озброєнні французької армії подібна зброя знаходиться із 1981 року. Також ними користуються військові Камеруну, Марокко і Катару. Нерідко AMX-10 RC також називають колісними винищувачами танків, адже їх можна з легкістю підлаштовувати не тільки під вимоги розвідки, а й для вогневої підтримки підрозділів.

Прототипи почали випробовувати за п'ять років до офіційного запуску виробництва — у 1976 році. Машину вдосконалювали, обладнували додатковою зброєю, покращували бронювання тощо. Наразі враховані більшість нюансів для якомога легшого застосування на полі бою.

Основні характеристики

Середня вага AMX-10 RC сягає 15,8 т, при додатковому бронюванні — 16,6 т. Однак легкий танк може перевалити і за 20 тонн, якщо буде обладнаний усіма необхідними деталями, включаючи систему SEPAR mine чи IED пакетом захисту.

Таку машину можна непогано замаскувати

Загалом техніка має потужну гармату 105/47 F2 MECA (на основі GIAT), що встановлена в зварній алюмінієвій башті. Загальна довжина корпусу — 6,24 м, разом із гарматою — 9,15 м. До речі, такий "колісний винищувач" не надто високий — всього 2,56 м.

Управляти такою крихіткою має екіпаж із чотирьох чоловік, включаючи водія. Машина має шість коліс, кожне із яких є керованим, а для повороту корпусу застосовується спеціальне міні-кермування.

Для наведення гармати передбачена система керування вогнем COTAC. Цікаво й те, що AMX-10 RC має кілька видів озброєння. Основним вважається уже згадана гармата, в якій використовують 105-міліметрові снаряди. Також додатково можуть бути присутні спарений кулемет NF1 (на 4000 набоїв), зенітний кулемет M2HB або одразу чотири димові міномети GALIX.

Варто зазначити, що разом із такими легкими танками до України мають прийти ще й французькі броньовики Bastion.

Ймовірно, що подібне рішення французький лідер Еммануель Макрон ухвалив після того, як путініст дмитро рогозін вирішив передати до Парижу уламок снаряду зі свого хребта. Як відомо, поранило росіянина під час перебування на Донбасі.