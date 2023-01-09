Ожидания Киева не сбудутся: Польша передаст Украине танки Leopard, однако есть "но"

Киеву не стоит рассчитывать на сотню танков от Варшавы

Польша, которая с первых дней полномасштабного российского вторжения помогает Киеву противостоять агрессору, а недавно еще и усилила украинскую ПВО, в новом пакете помощи сможет передать лишь небольшое количество танков Leopard 2, хотя речь ранее шла о сотне единиц.

Такую информацию во время очередного эфира на Radia ZET сообщил глава Бюро международной политики Польши Якуба Кумоха, отметив, что ожидание поставки большего количества танков типа Leopard 2 считает абсурдными.

"Речь идет о символической поддержке, несколько, несколько десяток штук… Абсолютно не все. Говорить, что Польша отдаст несколько сотен штук, абсурдно", — объяснил он.

Кроме того, по словам Кумохи, Leopard 2 будет передавать Киеву не только Польшу, но и коалицию стран-союзников.

Ранее Телеграф сообщал, как секретарь СНБО прокомментировал нежелание Германии передавать Украине танки Leopard 2. В частности, Алексей Данилов убежден, что если этого не произойдет, то россия может в будущем воевать уже с немцами под Берлином.

Также напомним, что Великобритания может передать Украине один из двух типов танков – Challenger или Challenger 2.